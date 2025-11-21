Стало известно имя нового исполнительного директора «Пари НН»

Менеджер Алексей Гладков стал новым исполнительным директором клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» укрепляет управленческую команду — к клубу присоединился 34-летний менеджер Алексей Сергеевич Гладков.

До перехода в «Пари НН» он три года занимал руководящие должности в ФОКе «Заволжский»: сначала как заместитель директора по спорту, затем как директор. У Алексея Сергеевича есть и опыт работы в профессиональном спорте, ранее он был спортивным директором женского хоккейного клуба СКИФ, а также начальником основной и молодёжной команд.

Мы приветствуем Алексея Сергеевича в «Пари НН»! Желаем ему успехов и плодотворной работы на благо клуба и нижегородского футбола!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».