Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл на несколько недель после травмы в сборной

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс выбыл из строя на несколько недель. Главный тренер команды Микель Артета подтвердил эту информацию.
«Габриэл будет отсутствовать несколько недель. В следующую среду проведём ещё одно обследование. Это удар, но у нас есть очень хорошие варианты – игрокам придется активизироваться сейчас», — приводит слова Микеля Артеты инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее защитник получил травму во время выступления за сборную Бразилии в товарищеском матче с национальной командой Сенегала.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Габриэла Магальяйнса составляет € 75 млн.