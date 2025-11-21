Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл на несколько недель после травмы в сборной

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс выбыл из строя на несколько недель. Главный тренер команды Микель Артета подтвердил эту информацию.

«Габриэл будет отсутствовать несколько недель. В следующую среду проведём ещё одно обследование. Это удар, но у нас есть очень хорошие варианты – игрокам придется активизироваться сейчас», — приводит слова Микеля Артеты инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее защитник получил травму во время выступления за сборную Бразилии в товарищеском матче с национальной командой Сенегала.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Габриэла Магальяйнса составляет € 75 млн.

