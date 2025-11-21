Дзюба отдал две голевые в игре с «Сочи»: Артём вышел на поле при 0:2, «Акрон» победил 3:2

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сделал две результативные передачи в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». 37-летний форвард вышел на поле на 57-й минуте при счёте 2:0 в пользу соперника. В итоге красно-чёрные одержали победу со счётом 3:2.

На 65-й минуте Дзюба ассистировал полузащитнику Дмитрию Пестрякову. На 80-й минуте нападающий сделал результативную передачу на защитника Марата Бокоева.

Ранее, на 63-й минуте, Пестряков забил первый мяч тольяттинской команды во встрече.

Матч с «Сочи» стал первым с октября, в котором Дзюба оказался в заявке красно-чёрных на игру РПЛ. В течение этого времени форвард восстанавливался после повреждения.

