Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба отдал две голевые в игре с «Сочи»: Артём вышел на поле при 0:2, «Акрон» победил 3:2

Дзюба отдал две голевые в игре с «Сочи»: Артём вышел на поле при 0:2, «Акрон» победил 3:2
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сделал две результативные передачи в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». 37-летний форвард вышел на поле на 57-й минуте при счёте 2:0 в пользу соперника. В итоге красно-чёрные одержали победу со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

На 65-й минуте Дзюба ассистировал полузащитнику Дмитрию Пестрякову. На 80-й минуте нападающий сделал результативную передачу на защитника Марата Бокоева.

Ранее, на 63-й минуте, Пестряков забил первый мяч тольяттинской команды во встрече.

Матч с «Сочи» стал первым с октября, в котором Дзюба оказался в заявке красно-чёрных на игру РПЛ. В течение этого времени форвард восстанавливался после повреждения.

Материалы по теме
Тедеев рассказал о состоянии Дзюбы в преддверии матча с «Сочи»

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android