«Акрон» впервые одержал три победы подряд в чемпионате России
Тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2 переиграл «Сочи» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Акрон» впервые одержал три победы подряд в чемпионате России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35' 0:2 Сааведра – 56' 1:2 Пестряков – 63' 2:2 Пестряков – 65' 3:2 Бокоев – 80'
Данная серия команды из Тольятти началась в матче 14-го тура с «Ростовом», тогда подопечные Заура Тедеева победили жёлто-синих со счётом 1:0. После этого последовала победа над московским «Динамо» (2:1), теперь же тольяттинцы переиграли и сочинцев. В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет на своём поле «Пари Нижний Новгород».
На данный момент тольяттинцы с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
