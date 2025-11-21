Тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2 переиграл «Сочи» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Акрон» впервые одержал три победы подряд в чемпионате России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Данная серия команды из Тольятти началась в матче 14-го тура с «Ростовом», тогда подопечные Заура Тедеева победили жёлто-синих со счётом 1:0. После этого последовала победа над московским «Динамо» (2:1), теперь же тольяттинцы переиграли и сочинцев. В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет на своём поле «Пари Нижний Новгород».

На данный момент тольяттинцы с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.