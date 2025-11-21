Хосеп Гвардиола высказался о Доннарумме и голкиперах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игровые качества вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, а также затронул тему голкиперов своего клуба.

«У нас два невероятных вратаря – Джиджи и Джеймс [Траффорд]. Я был очень впечатлён тем, как Джеймс Траффорд вырос с тех пор как покинул академию, особенно в «Бёрнли».

Что касается Джиджи, когда в 17 лет выходишь в стартовом составе «Милана», значит, что ты особенный. Все игроки квалифицировались на чемпионат мира, надеюсь, Джиджи сможет сделать это последним. При всём уважении к их соперникам [надеюсь], они тоже смогут пройти отбор.

Не знаю никого более физически развитого, чем он. Он играет вполне неплохо, но команда в последнее время прогрессирует, это помогает вратарям», — приводит слова Гвардиолы BBC.

2 сентября 2025 года «Манчестер Сити» объявил о переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из французского «ПСЖ». Контракт с 26-летним итальянским футболистом рассчитан на пять лет, до лета 2030 года.