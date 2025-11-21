Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о камбэке команды в матче РПЛ с «Сочи»

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о камбэке команды в матче РПЛ с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением, за счёт чего его команда одержала волевую победу в матче 16‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». По ходу встречи красно-чёрные уступали со счётом 0:2, однако выиграли — 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

— Победили за счёт воли, характера и мастерства игроков. И большого‑большого желания. Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным.

– Почему вы проигрывали со счётом 0:2?
– Допустили очень много ошибок. Не хватало движения, мобильности в серединке поля. Поэтому мы внесли корректировки, это нам помогло.

– Когда раньше делали три замены в перерыве?
– Никогда. И надеюсь, что это больше не повторится. Потому что это неправильно.

Нам пришлось делать замены. Понимал для себя, что в такие великие дни, которые проходят в моей родной республике, в День святого Георгия, я не мог проигрывать. Поэтому думал только об одном: надо этот матч вырывать. Потому что понимал, мы сильнее.

– Не было мысли, что Дзюба вышел поздно?
– Нет. Мы понимали, он готов именно на это время. У нас впереди ещё матчи, надо беречь футболиста, — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

