Осинькин объяснил, почему «Сочи» проиграл «Акрону», ведя со счётом 2:0 по ходу матча

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об игре своих подопечных в матче с «Акроном» в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. По ходу встречи самарская команда вела со счётом 2:0, однако уступила — 2:3.

— Мы всю игру провели неровно. Много атакующих действий, но допускали у своих ворот лишние моменты. Такое нельзя позволять. Залетело не всё обязательное. Наверное, на ничью наиграли. По количеству моментов. Но допустили слишком много ошибок.

– Травмы Коваленко и Волкова с чем связаны?

– У Коваленко, наверное, чуть серьёзнее. По Волкову надо ещё понять. Поле немного тяжеловатое. Отсюда эти травмы.

– При счёте 2:0 какие были мысли?

– Всё очень быстро случилось. Много необязательных вещей мы допустили в игре. Нам нужны очки. И этот исход будет вспоминаться ещё долго, — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

