«Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в РПЛ
Поделиться
Тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2 обыграл «Сочи» в матче 16-го тура Мир РПЛ. Таким образом, «Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35' 0:2 Сааведра – 56' 1:2 Пестряков – 63' 2:2 Пестряков – 65' 3:2 Бокоев – 80'
Данная серия подопечных Заура Тедеева началась в матче 11-го тура с «Зенитом»: тогда тольяттинцы сыграли с петербуржцами вничью со счётом 1:1. После этого «Акрон» минимально обыграл «Пари Нижний Новгород», а затем сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Затем последовали победы над «Ростовом» (1:0), московским «Динамо» (2:1) и «Сочи (3:2). В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет на своём поле «Пари НН».
На данный момент тольяттинцы с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:18
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:40
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:15
-
21:08
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:46
-
20:39
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:56
-
19:49
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:27