«Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2 обыграл «Сочи» в матче 16-го тура Мир РПЛ. Таким образом, «Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в чемпионате России.

Данная серия подопечных Заура Тедеева началась в матче 11-го тура с «Зенитом»: тогда тольяттинцы сыграли с петербуржцами вничью со счётом 1:1. После этого «Акрон» минимально обыграл «Пари Нижний Новгород», а затем сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Затем последовали победы над «Ростовом» (1:0), московским «Динамо» (2:1) и «Сочи (3:2). В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет на своём поле «Пари НН».

На данный момент тольяттинцы с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.