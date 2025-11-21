Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в РПЛ

«Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в РПЛ
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2 обыграл «Сочи» в матче 16-го тура Мир РПЛ. Таким образом, «Акрон» достиг шестиматчевой серии без поражений в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

Данная серия подопечных Заура Тедеева началась в матче 11-го тура с «Зенитом»: тогда тольяттинцы сыграли с петербуржцами вничью со счётом 1:1. После этого «Акрон» минимально обыграл «Пари Нижний Новгород», а затем сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Затем последовали победы над «Ростовом» (1:0), московским «Динамо» (2:1) и «Сочи (3:2). В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет на своём поле «Пари НН».

На данный момент тольяттинцы с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
РПЛ вернулась огненно! «Акрон» с Дзюбой и новым бомбардиром из 0:2 сделали 3:2! Видео
РПЛ вернулась огненно! «Акрон» с Дзюбой и новым бомбардиром из 0:2 сделали 3:2! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android