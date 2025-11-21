Совладелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал критику со стороны СМИ

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Боули публично высказался о своём отношении к критическим публикациям в средствах массовой информации.

«Английские газеты каждый день напоминают мне, насколько они умные, а я тупой. Порой моя жена и моя семья воспринимают это не так, как я. Просто вижу ещё одного человека, который понятия не имеет, о чём говорит. Наша команда продолжит развиваться. Мы собрали её на долгий срок. Меня радует то, как выглядит наше будущее. Санчес чертовски хорош, а Рис Джеймс стал настоящим лидером», — приводит слова Боули Metro.

В мае 2022 года Роман Абрамович, бывший владелец «Челси», продал клуб Тодду Боули и его группе владельцев за £ 4,25 млрд (€ 4,85 млрд).