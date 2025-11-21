Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Не нужно дурить народ». Ловчев назвал Карпина средненьким тренером

«Не нужно дурить народ». Ловчев назвал Карпина средненьким тренером
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Провал полнейший. Совершенно не определил состав, каждый раз вызывает по 50 человек. Это средненький тренер, не нужно дурить народ. И правильно, что великая команда «Динамо» с ним рассталась», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Минувшим летом 56-летний специалист также был назначен на должность главного тренера московского «Динамо». 17 ноября Карпин покинул стан бело-голубых по собственному желанию. Под его руководством команда провела 22 матча во всех турнирах, в которых восемь раз победила, пять раз сыграла вничью и девять раз проиграла.

Как сборная России играет при Карпине:

