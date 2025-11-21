Экс-игрок «Милана» Эмерсон: в Италии люди говорили обо мне больше, чем о Роналду

Защитник «Фламенго» Эмерсон, ранее выступавший за «Милан», высказался об уходе из итальянского клуба в 2025 году.

«Приехал в Италию с несколько странным чувством с самого начала. Каждый раз, когда я что-то говорил или делал, люди говорили обо мне больше, чем о Криштиану Роналду, причём в негативном ключе. Казалось, мне всегда нужно было сделать вдвое больше, чтобы меня приняли, но этого всё равно не случилось.

Всё началось с моего решения и просьбы. Поговорил с семьёй и агентом, мысль об уходе уже стала приоритетом. Не мог больше мириться с этим чувством. То же самое произошло со мной в «Тоттенхэме», но там мне удалось переубедить их: приходишь, происходит диалог, а потом они не хотят, чтобы ты уходил. Это всегда вопрос времени и адаптации. Поначалу думал, что сделаю то же самое в «Милане», останусь, чтобы по-настоящему доказать, кто я. Но после травмы и месяцев отсутствия это чувство ещё больше усилилось. И когда мои отношения с окружением испортились, понял, что оставаться не следует.

На данный момент я здоров и наконец-то снова счастлив. Возвращение во «Фламенго» после стольких лет отсутствия стало особенным. Мы участвуем в двух важных турнирах, одной из причин, по которой я решил вернуться, это стремление к тому, чтобы люди обо мне узнали больше, ведь я так много времени провёл за границей. Чувствовать себя ценным — это прекрасно», — сказал Эмерсон в интервью для La Gazzetta dello Sport.