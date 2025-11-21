Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Экс-вратарь сборной Италии Пальюка высказался о предстоящем матче «Интера» и «Милана»

Экс-вратарь сборной Италии Пальюка высказался о предстоящем матче «Интера» и «Милана»
Бывший вратарь «Интера» и сборной Италии Джанлука Пальюка поделился ожиданиями от матча 12-го тура Серии А, в котором «нерадзурри» встретятся с «Миланом».

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сможет ли «Милан» бороться за скудетто в случае победы? Да, думаю, победа «россонери» может быть важна и в этом плане. Победа в воскресенье может обеспечить «Милану» прочные позиции в борьбе за скудетто.

Увидел ли я, как Аллегри меняется по сравнению с прошлым? Нет, Аллегри не меняется. Он побеждает в привычном стиле.

Какие игроки могут оказать наибольшее влияние? Лаутаро Мартинес и Пио Эспозито у «Интера», Мик Меньян и Лука Модрич у «Милана», — приводит слова Пальюки Milan News.

На данный момент «Интер» с 24 очками лидирует в Серии А, «Милан» с 22 очками располагается на третьей строчке.

Топ-дерби в Лондоне и Милане и ещё 10 главных матчей уикенда
Рейтинг
Топ-дерби в Лондоне и Милане и ещё 10 главных матчей уикенда
