Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Луиса Диаса дисквалифицируют на три матча ЛЧ за фол на Хакими — Фальк

Луиса Диаса дисквалифицируют на три матча ЛЧ за фол на Хакими — Фальк
УЕФА дисквалифицирует нападающего «Баварии» Луиса Диаса на три матча Лиги чемпионов за фол на защитнике «ПСЖ» Ашрафе Хакими во время очного матча команд в общем этапе соревнования (1:2). Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

По информации источника, в мюнхенском клубе ожидали, что футболист будет отстранён на одну игру. В связи с этим немецкий гранд запросил письменное обоснование решения УЕФА. Подчёркивается, что «Бавария» намерена подать апелляцию.

Таким образом, нападающий может не сыграть за клуб в Лиге чемпионов до конца января.

Диас получил красную карточку на 45+3-й минуте за нарушение правил на Хакими. У защитника «ПСЖ» был диагностирован вывих лодыжки.

Какие карточки есть в футболе:

