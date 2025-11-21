Луиса Диаса дисквалифицируют на три матча ЛЧ за фол на Хакими — Фальк

УЕФА дисквалифицирует нападающего «Баварии» Луиса Диаса на три матча Лиги чемпионов за фол на защитнике «ПСЖ» Ашрафе Хакими во время очного матча команд в общем этапе соревнования (1:2). Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в мюнхенском клубе ожидали, что футболист будет отстранён на одну игру. В связи с этим немецкий гранд запросил письменное обоснование решения УЕФА. Подчёркивается, что «Бавария» намерена подать апелляцию.

Таким образом, нападающий может не сыграть за клуб в Лиге чемпионов до конца января.

Диас получил красную карточку на 45+3-й минуте за нарушение правил на Хакими. У защитника «ПСЖ» был диагностирован вывих лодыжки.

