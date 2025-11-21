Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Пафос» победил «Арис» в матче чемпионата Кипра

Завершён матч 11-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Пафос» и «Арис». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболиста «Пафоса». Встреча состоялась на стадионе «Стелиос Кириакидес» (Пафос).

Коннор Голдсон открыл счёт в этой игре на 20-й минуте и вывел гостей вперёд. Жоау Коррея на 22-й минуте забил ответный мяч, а на 66-й минуте он оформил дубль. Нападающий гостей Александр Кокорин пропустил эту игру, футболист не выходит на поле с сентября из-за травмы.

После этой игры «Пафос» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Кипра, «Арис» с 23 очками находится на третьей строчке.

