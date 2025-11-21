Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

«Челси» изготовил специальную бутсу для Палмера для ускоренного восстановления

«Челси» изготовил специальную бутсу для Палмера для ускоренного восстановления
Лондонский «Челси» предпринял специальные меры для ускорения восстановления своего полузащитника Коула Палмера после травмы. Как сообщает издание The Telegraph, для футболиста была изготовлена уникальная игровая бутса, цель которой – способствовать более быстрому возвращению на поле.

Повреждение пальца на ноге у полузащитника произошло в среду вечером. Палмер ударился мизинцем в своём доме, в результате инцидента была диагностирована небольшая трещина.

Согласно информации источника, клуб активно работает над тем, чтобы ускорить процесс восстановления игрока. Подготовленная для него бутса специально сконструирована таким образом, чтобы максимально смягчить нагрузку на повреждённый мизинец. Такая мера призвана обеспечить комфорт при движениях и тренировках, а также предотвратить усугубление травмы.

Ожидается, что применение данной индивидуальной обуви позволит футболисту вернуться в строй уже на следующей неделе.

