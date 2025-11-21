Капитан «Спартака» Зобнин: за полтора года общался тет-а-тет со Станковичем один раз

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин отметил чрезмерную эмоциональность бывшего главного тренера красно-белых Деяна Станковича во время матчей. Сербский специалист возглавлял московскую команду с лета 2024 года по ноябрь 2025 года.

— Порой казалось, что судьи специально начинают душить команду из-за криков и воплей Станковича на бровке. Ты хоть раз принимал какие-то меры, чтобы успокоить тренера во время матча?

— Ну, с судьями дружить надо… Нет, со Станковичем не было такого. Он не нуждался в каком-либо совете ни от игроков, ни от штаба. Деян сам принимал все решения и не нуждался в чьём-то мнении.

— Как часто ты с ним тет-а-тет общался?

— За полтора года, что он у нас работал, разговаривал с ним один раз. Год назад.

— На тренировках Деян был таким же эмоциональным?

— На тренировках он мог напихать, особенно на своём языке. Что-то там высказывал, но не перегибая палку. Перегибы были только во время игр, прямо сильные перегибы, все это замечали, — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

За период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

