Главная Футбол Новости

В «Баварии» прокомментировали слова Антони о несостоявшемся трансфере

В «Баварии» прокомментировали слова Антони о несостоявшемся трансфере
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на слова нападающего «Бетиса» Антони о несостоявшемся переходе в мюнхенский клуб в 2025 году.

«Этот период не был спокойным. Многое произошло. Мы рассматривали нескольких игроков, среди которых был и Антони. Велись переговоры, но это уже в прошлом. Мы очень довольны текущим составом команды. В конечном счёте мы хорошо поработали во время трансферного окна и результат нам нравится», — сказал Фройнд в интервью для Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей за «Бетис» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Комментарии
