Вице-президент «Флуминенсе» заявил, что Нино заинтересован в возвращении в Бразилию

Вице-президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро заявил, что защитник «Зенита» Нино выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию.

«Нино уже выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию в середине сезона. Мы с нетерпением ждём декабря, чтобы возобновить переговоры. Это очень отдалённая возможность, но она существует», — приводит слова Монтенегро журналист Виктор Лесса со ссылкой на Globo.

В нынешнем сезоне защитник «Зенита» принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

