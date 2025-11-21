Скидки
22:45 Мск
Вице-президент «Флуминенсе» заявил, что Нино заинтересован в возвращении в Бразилию

Вице-президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро заявил, что защитник «Зенита» Нино выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию.

«Нино уже выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию в середине сезона. Мы с нетерпением ждём декабря, чтобы возобновить переговоры. Это очень отдалённая возможность, но она существует», — приводит слова Монтенегро журналист Виктор Лесса со ссылкой на Globo.

В нынешнем сезоне защитник «Зенита» принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Нино может покинуть «Зенит» зимой — ESPN Brasil

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

