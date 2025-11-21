Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Аль-Ахли» в меньшинстве обыграл «Аль-Кадисию» в матче Про-Лиги благодаря голу Кессье

Завершился матч 9-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисией». Игра проходила на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Трансляцию этой игры можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале матча счёт открыл нападающий «Аль-Ахли» Вендерсон Галено. На 45-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Зияд Аль-Джохани. В середине второго тайма нападающий «Аль-Кадисии» Абдулла Аль-Салем восстановил равновесие. На 66-й минуте полузащитник Франк Кессье забил победный мяч «Аль-Ахли».

После девяти матчей Про-Лиги «Аль-Ахли» набрал 19 очков и занимает четвёртое место. «Аль-Кадисия» заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме Тренер «Тоттенхэма» Франк заинтересован в подписании бывшего форварда сборной Англии Тони

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: