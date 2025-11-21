Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Ахли — Аль-Кадисия, результат матча 21 ноября 2025, счет 2:1, 9-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Ахли» в меньшинстве обыграл «Аль-Кадисию» в матче Про-Лиги благодаря голу Кессье
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисией». Игра проходила на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Трансляцию этой игры можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
21 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
2 : 1
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Галено – 6'     1:1 Аль-Салем – 64'     2:1 Кессье – 66'    
Удаления: Аль-Джохани – 45' / нет

В начале матча счёт открыл нападающий «Аль-Ахли» Вендерсон Галено. На 45-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Зияд Аль-Джохани. В середине второго тайма нападающий «Аль-Кадисии» Абдулла Аль-Салем восстановил равновесие. На 66-й минуте полузащитник Франк Кессье забил победный мяч «Аль-Ахли».

После девяти матчей Про-Лиги «Аль-Ахли» набрал 19 очков и занимает четвёртое место. «Аль-Кадисия» заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэма» Франк заинтересован в подписании бывшего форварда сборной Англии Тони

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android