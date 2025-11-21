«Акрон» выложил фото с высунувшим язык Дзюбой после камбэка в игре с «Сочи»

Пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале опубликовала фотографию подмигивающего нападающего команды Артёма Дзюбы с высунутым языком после волевой победы в матче 16‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». По ходу встречи красно-чёрные уступали со счётом 0:2, однако выиграли — 3:2.

«Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча», — написано в сообщении красно-чёрных.

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

В матче с «Сочи» 37-летний нападающий вышел на поле на 57-й минуте при счёте 2:0 в пользу соперника. На 65-й минуте Дзюба ассистировал полузащитнику Дмитрию Пестрякову. На 80-й минуте нападающий сделал результативную передачу на защитника Марата Бокоева.

Лучший бомбардир в истории России: