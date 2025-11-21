Скидки
Главная Футбол Новости

«Акрон» выложил фото с высунувшим язык Дзюбой после камбэка в игре с «Сочи»

«Акрон» выложил фото с высунувшим язык Дзюбой после камбэка в игре с «Сочи»
Пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале опубликовала фотографию подмигивающего нападающего команды Артёма Дзюбы с высунутым языком после волевой победы в матче 16‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». По ходу встречи красно-чёрные уступали со счётом 0:2, однако выиграли — 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча», — написано в сообщении красно-чёрных.

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

В матче с «Сочи» 37-летний нападающий вышел на поле на 57-й минуте при счёте 2:0 в пользу соперника. На 65-й минуте Дзюба ассистировал полузащитнику Дмитрию Пестрякову. На 80-й минуте нападающий сделал результативную передачу на защитника Марата Бокоева.

