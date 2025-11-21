«Акрон» выложил фото с высунувшим язык Дзюбой после камбэка в игре с «Сочи»
Поделиться
Пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале опубликовала фотографию подмигивающего нападающего команды Артёма Дзюбы с высунутым языком после волевой победы в матче 16‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». По ходу встречи красно-чёрные уступали со счётом 0:2, однако выиграли — 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35' 0:2 Сааведра – 56' 1:2 Пестряков – 63' 2:2 Пестряков – 65' 3:2 Бокоев – 80'
«Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча», — написано в сообщении красно-чёрных.
Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»
В матче с «Сочи» 37-летний нападающий вышел на поле на 57-й минуте при счёте 2:0 в пользу соперника. На 65-й минуте Дзюба ассистировал полузащитнику Дмитрию Пестрякову. На 80-й минуте нападающий сделал результативную передачу на защитника Марата Бокоева.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
22:50
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:18
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:40
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:15
-
21:08
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:46
-
20:39
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:56
-
19:49
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:30