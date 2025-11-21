Арне Слот о зимних трансферах «Ливерпуля»: это последнее, о чём я сейчас думаю

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал на пресс-конференции перспективы клуба на зимнем трансферном рынке и текущий состав команды. Его высказывания прозвучали в контексте значительных затрат «красных» в летнее трансферное окно, составивших приблизительно € 500 млн.

«Зимние трансферы? Не ожидал этого вопроса, ведь до января ещё так много игр. Это последнее, о чём я думаю. Возможно, об этом думает директор [Хьюз], но для меня сейчас это не тема.

У нас есть три центральных защитника, там также могут сыграть Райан [Гравенберх] и Вата [Эндо Ватару]. Может, вы не заметили, но у нас есть другие позиции, которые, возможно, вызывают больше вопросов», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

По итогам 11 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке с 18 очками.