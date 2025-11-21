Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт

Экс-игрок «Ливерпуля» Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль», высказался о своих взаимоотношениях с нападающим Мохамедом Салахом, с которым они ранее играли за мерсисайдцев.

«Всем казалось, что между нами есть какая-то вражда, но это не так уж и плохо. Я тихий человек, дружелюбный по отношению ко всей команде. Думаю, Мо тоже хороший парень. Но мне кажется, что на поле [это иначе]: все видели — иногда он мог дать мне пас, а иногда — нет. Только Бобби [Фирмино] всегда делился мячом.

До сих пор помню игру с «Бёрнли» [в 2019 году], тогда был по-настоящему зол, ведь Мо не давал мне пас в тех эпизодах, в которых следовало. После матча я был в ярости. На следующий день он захотел поговорить со мной, но не знал, как это сделать. Он думал, что я до сих пор злюсь на него, ведь после той игры сразу разъехались по домам и не пересекались.

Он спросил: «Мы можем поговорить?» Я ответил: «Да, без проблем, давай». Он сказал: «Ты посчитал, что я не хочу передавать тебе мяч? Не забил, но это получилось у Бобби. Когда я получил мяч, не видел тебя, просто хотел пробить по воротам. Ничего не имею против тебя. Честное слово, если у меня будет возможность отдать тебе пас, это сделаю».

Я ответил: «Не переживай, это уже в прошлом. Я был зол, потому что с твоим качеством игры ты мог бы передавать мне мяч чаще». Думаю, с этого момента мы сблизились с Мо. Порой так происходит, я не видел в этом чего-то личного. Он просто хочет забивать и забивать. После этого ему сказал: «Мо, я могу тебе помочь, ведь ты так хочешь стать лучшим бомбардиром, у меня нет с этим проблем. Можешь рассчитывать на меня», — приводит слова Мане Goal.com.

Комментарии
