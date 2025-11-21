«Никакого «Спартака»! Степашин обратился к Бабаеву на встрече с игроками «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин обратился к нападающему Ульви Бабаеву на встрече с футболистами бело-голубых.

«Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушёл в «Спартак» и всё. Понял меня?» — сказал Степашин в видео в телеграм-канале «Динамо».

Ранее журналист Иван Карпов писал об интересе красно-белых к нападающему бело-голубых.

Полузащитник Александр Ташаев является выпускником академии «Динамо». В 2018 году игрок перешёл в «Спартак», футболистом которого являлся до 2021 года. В 2024 году сообщалось, что Ташаев завершил карьеру в возрасте 29 лет.

В нынешнем сезоне Бабаев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился пять голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

