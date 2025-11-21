Арне Слот: голкипер Алисон готов сыграть за «Ливерпуль» в ближайшем матче

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил на пятничной пресс-конференции о возвращении голкипера Алисона Бекера в строй. Его выход на поле ожидается в ближайшем матче.

«Алисон тренировался на прошлой неделе и на этой неделе, так что он сможет сыграть завтра, если сегодня всё пройдёт хорошо. Если он будет готов, выйдет на поле в стартовом составе», – приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

Бразильский вратарь травмировался в конце сентября. Повреждение он получил во время выездного матча «Ливерпуля» в Стамбуле против турецкого «Галатасарая». Из-за полученной травмы футболист пропустил восемь матчей команды в различных соревнованиях.