Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Степашин: ничего не хочу сказать о Карпине, но команда немножко раскрепостилась

Степашин: ничего не хочу сказать о Карпине, но команда немножко раскрепостилась
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отметил, что ранее, вероятно, команде не хватало большей раскрепощённости. Напомним, 17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых по собственному желанию.

«Насколько я понял, команда немножко раскрепостилась. Ничего не хочу сказать о Валерии Георгиевиче, упаси Господь, но она немножко раскрепостилась, видимо, этого, может быть, и не хватало. Надо, конечно, было на этом психологическом переломе показать команде, мы просто вместе. Говорили очевидные вещи, но, наверное, они почувствовали, видел даже по глазам, что с ними не только болельщики, но и люди, которые любят «Динамо», помогают, содержат. Это очень важно было», — сказал Степашин в видео в телеграм-канале «Динамо».

Под руководством Карпина «Динамо» провело 22 матча во всех турнирах, в которых восемь раз победило, пять раз сыграло вничью и девять раз проиграло. После 15 туров Мир РПЛ московская команда набрала 17 очков и занимает 10-е место.

