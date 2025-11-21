Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал о настрое команды на дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал об атмосфере в команде и настрое её футболистов в преддверии дерби с ЦСКА, которое состоится в субботу, 22 ноября. Матч Мир РПЛ начнётся в 16:45 мск.

«Хорошая атмосфера, были положительные последние результаты. Наверное, командный дух за счёт матчей вырос. Готовимся к дерби, будем стараться изо всех сил. Все настроены на 100%, потому что матч в первом круге получился не очень удачным. Будем отдавать все силы, чтобы исправиться за тот матч», — сказал Дмитриев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Во встрече 11-го тура чемпионата России красно-белые уступили ЦСКА со счётом 2:3. После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

