«Талалаев ведёт команду за собой». Экс-игрок «Динамо» Шунин — о стажировке в «Балтике»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о причинах успешного выступления «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Ранее экс-футболист завершил обучение по программе «Спортивный менеджмент» в РФС и прошёл стажировку на базе калининградского клуба.

— Находясь изнутри, поняли, в чём секрет чуда «Балтики» этого сезона? И что можно ожидать в дальнейшем?

— Правильно собранная команда начинается в первую очередь с тренерского штаба. Потом идёт подбор футболистов. В «Балтике» все заряжены на то, чтобы добиться результата, сконцентрированы — я присутствовал на открытой тренировке и видел атмосферу в клубе. Футболисты, которые недавно пришли или играли в Первой лиге, сейчас попадают в сборную России. Команда на протяжении уже половины сезона показывает классный результат — это огромная заслуга всего клуба.

— Об одном из главных творцов промежуточного успеха клуба Андрее Талалаеве есть разные, довольно противоречивые мнения по поводу его образа, характера. Каким вы его увидели и наблюдали на протяжении этого времени?

— Я не играл в командах Талалаева, мы познакомились только в Калининграде. Видно, что он живёт одной идеей — сделать «Балтику» лучше, получает огромное удовольствие от своей работы. Чего стоят только его речи до или после матчей, когда он собирает всю команду в круг! Это тренер, который умеет держать дисциплину в команде, очень требовательный, но не перегибает палку и в какой-то момент немного отпускает игроков. Есть дисциплина, но нет загнанности, когда нельзя улыбнуться или ошибиться. Это создаёт классную атмосферу. Талалаев — лидер, любит внимание, ведёт команду за собой. Она это чувствует и полностью доверяет ему. Руководители тоже не лезут в работу тренера. Каждый занимается своим делом — это помогает достигать результата. Я бы сказал, что сейчас в этом плане в клубе идиллия, — приводит слова Шунина Sport24.

На данный момент балтийцы находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.