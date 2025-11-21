Арне Слот сообщил о состоянии травмированных Конора Брэдли и Флориана Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции проинформировал о состоянии защитника Конора Брэдли и атакующего полузащитника Флориана Вирца, получивших мышечные травмы.

«У обоих мышечные травмы. Не ожидаю, что Конор сыграет в ближайшие 22 дня, если только не произойдёт чудо. Возможно, ближе к концу этого срока.

Что касается Флориана, всё будет зависеть от хода восстановления, но это не должно занять слишком много времени», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

В субботу, 22 ноября, «Ливерпуль» проведёт домашний матч с «Ноттингем Форест».

На текущий момент после 11 сыгранных туров английской Премьер-лиги, мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков.