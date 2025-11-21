Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: массовая потасовка футболистов «Ниццы» и «Марселя» в матче Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

В середине первого тайма матча 13-го тура чемпионата Франции между футболистами «Ниццы» и «Марселя» произошла массовая потасовка. Стычка произошла после второго гола гостей на 33-й минуте.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
2-й тайм
1 : 4
Марсель
Марсель
0:1 Обамеянг – 11'     0:2 Гринвуд – 33'     0:3 Гринвуд – 53'     0:4 Веа – 58'     1:4 Шо – 63'    

Сообщается, что изначально в защитника «Марселя» Эмерсона попали предметом с трибун. Через некоторое время конфликт начался уже среди игроков. По его итогам главный судья встречи Жереми Пиньяр показал жёлтые карточки вратарю гостей Херонимо Рульи, начавшему матч на скамейке запасных, и защитнику «Ниццы» Али Абди, который также находился на скамейке запасных.

На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу команды из Марселя. На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг. На 33-й минуте вингер Мэйсон Гринвуд укрепил преимущество «Марселя».

