Главная Футбол Новости

Арне Слот прокомментировал потерю обоих правых защитников «Ливерпуля»

Арне Слот прокомментировал потерю обоих правых защитников «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер команды Арне Слот прокомментировал кадровые проблемы «Ливерпуля», который остался без правых защитников, Жереми Фримпонга и Конора Брэдли, выбывших из строя из-за травм.

«Он [Доминик Собослаи] хорошо играет на каждой позиции. Это правда. Он действительно хорошо играл на позиции крайнего защитника и полузащитника. Кёртис Джонс играл там в прошлом сезоне. Джо Гомес может играть там, но он сыграл, если не ошибаюсь, два раза по 90 минут за весь 2025 год. Так что если мы хотим, чтобы он был доступен подольше, возможно, будет рискованно играть с ним семь раз за 22 дня. Кстати, вчера Гомес тоже пропустил тренировку, но ожидаем, что потренируется сегодня. [Это] непросто, но хорошо, что у нас по-прежнему достаточно хороших игроков, возможно, одному или двум из них придется играть на позициях, на которые они обычно не выходят. Это то, с чем мы должны смириться», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

В субботу, 22 ноября, «Ливерпуль» проведёт домашний матч с «Ноттингем Форест».
На текущий момент после 11 сыгранных туров английской Премьер-лиги, мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков.

