Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: в матче с «Акроном» сочинцы повели 2:0 и сами себя испугались

Владислав Радимов: в матче с «Акроном» сочинцы повели 2:0 и сами себя испугались
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о причинах поражения «Сочи» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«Мне кажется, что это что‑то из области психологии — то, что «Сочи» находится внизу. Повели со счётом 2:0, играли действительно неплохо. Но начали терять мяч в простейших ситуациях, при таком счёте ты должен доводить матч до победы. И с «Сочи» часто такое происходит в нынешнем сезоне. Им нужно дождаться паузы и много работать. Голы, которые они пропустили, это, с одной стороны, заслуга «Акрона», а с другой — если «Сочи» хочет набирать очки, то не должен допускать такие ошибки. Мне показалось, сочинцы повели 2:0 и сами себя испугались. Вот так отпускать матчи нельзя», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

