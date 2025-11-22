Роналду одним словом отреагировал на возвращение в «Аль-Наср» после сборной

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после возвращения в команду из расположения сборной Португалии.

«Возвращение», — написал футболист.

Фото: Пресс-служба ФК «Аль-Наср»

40-летний нападающий получил красную карточку в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). В связи с этим Роналду не принимал участие в следующей игре отбора с Арменией (9:1).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Фото ФИФА поменяла постер к ЧМ-2026 после критики из-за отсутствия Роналду на нём

Лучший бомбардир в мировом футболе: