Эдуард Мор: очень удивлюсь, если «Зенит» выиграет не крупно у «Пари НН»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород».

«Я не вижу у «Пари НН» атакующего футбола. Команда забила в 15 матчах всего девять голов, из них пять на счету Хуана Босельи, который с «Зенитом» не сыграет. Я вообще не понимаю, за счёт чего «Пари НН» собирается набирать очки и выигрывать. Тем более «Зенит» набрал хорошую форму, с настроем проблем не будет, поле хорошее. Я очень удивлюсь, если «Зенит» в этом матче выиграет не крупно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.