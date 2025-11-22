Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: очень удивлюсь, если «Зенит» выиграет не крупно у «Пари НН»

Эдуард Мор: очень удивлюсь, если «Зенит» выиграет не крупно у «Пари НН»
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Я не вижу у «Пари НН» атакующего футбола. Команда забила в 15 матчах всего девять голов, из них пять на счету Хуана Босельи, который с «Зенитом» не сыграет. Я вообще не понимаю, за счёт чего «Пари НН» собирается набирать очки и выигрывать. Тем более «Зенит» набрал хорошую форму, с настроем проблем не будет, поле хорошее. Я очень удивлюсь, если «Зенит» в этом матче выиграет не крупно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» с восемью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.

В «Зените» рассказали, как проходит восстановление Кассьерры после травмы
