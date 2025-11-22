Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА сообщили, что Акинфеев готов сыграть в дерби со «Спартаком»

В ЦСКА сообщили, что Акинфеев готов сыграть в дерби со «Спартаком»
Комментарии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о готовности вратаря и капитана Игоря Акинфеева сыграть в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акинфеев готов сыграть со «Спартаком», — сказал Брейдо на трансляции в телеграм-канале «Удар Эджуке».

Ранее 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Погребняк: не хотелось бы, чтобы такая легенда, как Акинфеев, пропустил дерби

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android