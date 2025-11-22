В ЦСКА сообщили, что Акинфеев готов сыграть в дерби со «Спартаком»
Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о готовности вратаря и капитана Игоря Акинфеева сыграть в матче 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 22 ноября.
«Акинфеев готов сыграть со «Спартаком», — сказал Брейдо на трансляции в телеграм-канале «Удар Эджуке».
Ранее 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.
В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.
