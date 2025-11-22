Гвардиола назвал «Ньюкасл» «топ-командой» и выделил Гимарайнса перед матчем АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями о предстоящем матче с «Ньюкаслом», который состоится в субботу. Испанский специалист охарактеризовал соперника как «топ-клуб» и высоко оценил игру полузащитника Бруно Гимарайнса.

«[«Ньюкасл»]отличная команда. Я никогда не смотрю на турнирную таблицу, когда мы анализируем соперников. Это топ-команда. Они выглядят как клуб, играющий в Лиге чемпионов. Они играют очень хорошо.

Дело не только в этом сезоне. На протяжении многих лет, с тех пор как он [Бруно Гимарайнс] играл в «Лионе», можно было понять, что он особенный игрок. Я думаю, что такие футболисты, много играющие сезон за сезоном, да еще и за национальные сборные, становятся все лучше и лучше. Я всегда был его большим фанатом», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Перед этим противостоянием «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Ньюкасл» на данный момент располагается на 14-м месте.