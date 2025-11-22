Максименко: на любой мой подкол Ребров скажет: «А чемпионство ты брал?»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своём отношении к количеству проведённых матчей за красно-белых. На текущий момент на счету 27-летнего голкипера 215 игр. Ранее по этому показателю Максименко опередил Александра Филимонова (211 матчей).

– Ты дебютировал за первую команду восемь лет назад. И с тех пор провёл уже 215 матчей. Обошёл недавно по этому показателю Александра Филимонова, до Владимира Маслаченко всего пять игр. И дальше из вратарей будет только Дасаев, на счету которого невероятные 425 встреч.

– Наверное, осознание этого масштаба придёт уже с годами. Конечно, когда тётя Лена встречала меня в интернате академии, я и представить не мог, что проведу за «Спартак» более 200 матчей. Просто играл в футбол. И продолжаю делать это сейчас, не думаю о каких-то статистических рекордах.

Кроме того, наша цель — не количество матчей, а победы. Когда обгонял по числу игр Реброва, мы могли на эту тему пошутить. Но сейчас понимаю, что на любой мой подкол Артём Геннадьевич выложит главный козырь и скажет: «А чемпионство ты брал?» — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

Ребров выступал в составе красно-белых с 2011 по 2022 год. За этот период вратарь принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в 47 из которых он отыграл «на ноль». В 2017 году Ребров в составе «Спартака» выиграл РПЛ.

