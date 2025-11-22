Дубль Гринвуда помог «Марселю» разгромить «Ниццу» и возглавить таблицу Лиги 1

Завершён матч 13-го тура Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Марсель». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали провансальцы. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). В качестве главного арбитра матча выступил Жереми Пиньяр.

Пьер-Эмерик Обамеянг на 11-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество команды на 33-й минуте, а на 53-й минуте он оформил дубль. Тимоти Веа забил четвёртый мяч провансальцев на 58-й минуте. Мохамед-Али Шо отыграл один мяч на 63-й минуте. Игор Пайшао отметился на 74-й минуте.

После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Марсель» с 28 очками лидирует в чемпионате Франции.