Главная Футбол Новости

Ницца — Марсель, результат матча 21 ноября 2025, счёт 1:5, 13-й тур Лиги 1 — 2025/2026

Дубль Гринвуда помог «Марселю» разгромить «Ниццу» и возглавить таблицу Лиги 1
Комментарии

Завершён матч 13-го тура Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Марсель». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали провансальцы. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). В качестве главного арбитра матча выступил Жереми Пиньяр.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 5
Марсель
Марсель
0:1 Обамеянг – 11'     0:2 Гринвуд – 33'     0:3 Гринвуд – 53'     0:4 Веа – 58'     1:4 Шо – 63'     1:5 Пайшао – 74'    

Пьер-Эмерик Обамеянг на 11-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество команды на 33-й минуте, а на 53-й минуте он оформил дубль. Тимоти Веа забил четвёртый мяч провансальцев на 58-й минуте. Мохамед-Али Шо отыграл один мяч на 63-й минуте. Игор Пайшао отметился на 74-й минуте.

После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Марсель» с 28 очками лидирует в чемпионате Франции.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель» состоится в Кувейте
