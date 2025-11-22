«Валенсия» переиграла «Леванте» в матче Ла Лиги

Окончен матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Леванте». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «Валенсии». Встреча состоялась на стадионе Месталья (Валенсия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Муньис Руис.

Игрок «Валенсии» Диего Лопес открыл счёт на 63-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили. На 79-й минуте забил Уго Дуро.

После этой игры «Валенсия» с 13 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Леванте» с девятью очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Валенсия» 1 декабря сыграет на выезде с «Райо Вальекано», «Леванте» 29 ноября примет на своём поле «Атлетик» из Бильбао.