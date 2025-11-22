Скидки
Главная Футбол Новости

Валенсия — Леванте, результат матча 21 ноября 2025, счёт 1:0, 13-й тур Ла Лиги — 2025/2026

«Валенсия» переиграла «Леванте» в матче Ла Лиги
Комментарии

Окончен матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Леванте». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «Валенсии». Встреча состоялась на стадионе Месталья (Валенсия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Муньис Руис.

Испания — Примера . 13-й тур
21 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Дуро – 79'    

Игрок «Валенсии» Диего Лопес открыл счёт на 63-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили. На 79-й минуте забил Уго Дуро.

После этой игры «Валенсия» с 13 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Леванте» с девятью очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Валенсия» 1 декабря сыграет на выезде с «Райо Вальекано», «Леванте» 29 ноября примет на своём поле «Атлетик» из Бильбао.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
