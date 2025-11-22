Экс-игрок «Зенита» Алберто: ситуация на Украине положила конец моей мечте

Бразильский нападающий Юри Алберто, ныне выступающий за «Коринтианс», выразил желание снова играть в Европе. Это заявление последовало на фоне сообщений об интересе к футболисту со стороны итальянской «Ромы».

«Хочу вернуться в Европу. Когда перешёл в «Зенит», это был прекрасный шанс сыграть в еврокубках. Я дебютировал в Лиге Европы. Выйти на матч с «Бетисом» на их стадионе — особенное событие. Но, к сожалению, произошедшее на Украине положило конец мечте. Если бог даст, попаду в будущем и в Лигу чемпионов», — приводит слова Юри Алберто издание AS.

Ранее Алберто представлял «Зенит». Он присоединился к петербургской команде в начале 2022 года, перейдя из «Интернасьонала». Сумма трансфера составила € 25 млн. В составе «Зенита» бразильский форвард провел 15 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами. Спустя полгода после перехода в российский клуб Юри Алберто покинул его.