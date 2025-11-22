Скидки
«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью £ 120 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью £ 120 млн — TEAMtalk
«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону. Однако сам футболист желает перейти в «Манчестер Юнайтед» и работать под руководством Рубена Аморима. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 23-летний игрок является главной трансферной целью «красных дьяволов». «Лесники» требуют £ 120 млн (€ 136,8 млн) за трансфер Андерсона, однако манкунианцы уверены, что смогут договориться о сумме в £ 60 млн (€ 68,4 млн).

Полузащитник перешёл в «Ноттингем Форест» из «Ньюкасла» летом 2024 года. За этот период Андерсон принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Комментарии
