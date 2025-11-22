Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии травмированных футболистов сине-бело-голубых перед матчем 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», который пройдёт в Нижнем Новгороде 23 ноября.

— Есть ли позитивные новости за эти две недели с точки зрения тех, кто был травмирован? Кто-то, может быть, вернулся в общую группу, готов сыграть?

— Из травмированных Дуглас и Кассьерра продолжают восстановление. К сожалению, Вадим Шилов получил серьёзную травму, а остальные все готовы принять участие в матче, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

21 ноября официальный телеграм-канал «Зенита» сообщил о тяжёлой травме 17-летнего полузащитника Вадима Шилова. Футболист получил серьёзное повреждение передней крестообразной связки во время тренировочного занятия.

