Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии травмированных футболистов сине-бело-голубых перед матчем 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», который пройдёт в Нижнем Новгороде 23 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Есть ли позитивные новости за эти две недели с точки зрения тех, кто был травмирован? Кто-то, может быть, вернулся в общую группу, готов сыграть?
— Из травмированных Дуглас и Кассьерра продолжают восстановление. К сожалению, Вадим Шилов получил серьёзную травму, а остальные все готовы принять участие в матче, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

21 ноября официальный телеграм-канал «Зенита» сообщил о тяжёлой травме 17-летнего полузащитника Вадима Шилова. Футболист получил серьёзное повреждение передней крестообразной связки во время тренировочного занятия.

