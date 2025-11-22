Скидки
Максименко назвал лучшего вратаря в мировом футболе

Максименко назвал лучшего вратаря в мировом футболе
Вратарь «Спартака» Александр Максименко назвал любимых голкиперов мирового футбола.

«Если брать прошлый сезон, то вне конкуренции Доннарумма — человек буквально затащил «ПСЖ» в победный финал Лиги чемпионов. Спасал в плей-офф против «Ливерпуля», «Астон Виллы», «Арсенала». А ещё нравится сейчас Маньян из «Милана», хорош во всех компонентах», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне вратарь «Спартака» принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

