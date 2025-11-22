Скидки
«Повязка — это дополнительная ответственность». Максименко — про капитанство в «Спартаке»

«Повязка — это дополнительная ответственность». Максименко — про капитанство в «Спартаке»
Аудио-версия:
Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался про капитанство в клубе.

«Я сейчас вице-капитан и выхожу с повязкой, когда не играет Рома Зобнин. Повязка — это дополнительная ответственность. Ведь капитанство — это не только работа в поле. Основная часть обязанностей касается закулисья. В некоторых моментах пользуюсь этим статусом, прошу судью объяснить то или иное решение», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне вратарь «Спартака» принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

