Главная Футбол Новости

Радимов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы конкурировать с «Краснодаром» и «Зенитом»

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о состоянии ЦСКА перед выездным дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«ЦСКА — молодая и хорошая команда, которая может прогрессировать, лидеры набрались опыта, очень много игроков сборной. Я думаю, что ЦСКА должен только прибавлять. И если они в зимнее трансферное окно усилят несколько позиций, то это будет конкурент и «Краснодару», и «Зениту» в борьбе за чемпионство», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первого круга РПЛ ЦСКА с 33 очками в 15 матчах занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. В активе находящегося на третьем месте «Зенита» 30 очков, столько же у «Локомотива».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Скандал со Станковичем. Падение Карпина. ПЛН #117

