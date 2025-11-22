Радимов рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы конкурировать с «Краснодаром» и «Зенитом»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о состоянии ЦСКА перед выездным дерби со «Спартаком» в 16-м туре Мир РПЛ.

«ЦСКА — молодая и хорошая команда, которая может прогрессировать, лидеры набрались опыта, очень много игроков сборной. Я думаю, что ЦСКА должен только прибавлять. И если они в зимнее трансферное окно усилят несколько позиций, то это будет конкурент и «Краснодару», и «Зениту» в борьбе за чемпионство», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первого круга РПЛ ЦСКА с 33 очками в 15 матчах занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. В активе находящегося на третьем месте «Зенита» 30 очков, столько же у «Локомотива».

Видео: Скандал со Станковичем. Падение Карпина. ПЛН #117