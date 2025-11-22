Скидки
«Это воспитанник «Спартака», который знает ценности клуба». Максименко — о Романове

Комментарии

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о тренере Вадиме Романове.

— Матч с ЦСКА станет для нас первым под руководством Вадима Романова. Ты ведь с ним пересекался еще в Академии?
— С Романовым до его прихода в основу виделись часто, но не общались. Здорово, что сейчас у него появился шанс себя проявить. Это воспитанник «Спартака», который знает ценности клуба

— Что Романов сказал команде в первый рабочий день в статусе исполняющего обязанности?
— День начался с прощания с Деяном Станковичем и его штабом. Затем выступил спортивный директор. И потом уже слово взял Вадим Юрьевич. Сказал, что времени у нас мало, но выбора нет, в предстоящих матчах нужно побеждать и исправлять ситуацию. Попросил нас работать ещё больше, потому что отрезок предстоит очень тяжёлый — три дерби и матч в Калининграде, — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

