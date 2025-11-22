Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот: лучше всего судить о турнирной таблице после 38 игр

Тренер «Ливерпуля» Слот: лучше всего судить о турнирной таблице после 38 игр
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о текущем положении клуба в турнирной таблице АПЛ.

«Я много раз говорил в прошлом сезоне и повторю это снова в этом сезоне: лучше всего судить о турнирной таблице после 38 игр. Но, на мой взгляд, следующий лучший вариант — после 19 игр. Давайте посмотрим, где мы находимся сейчас. Но в данный момент мы сосредоточены только на том, чтобы выигрывать футбольные матчи — как, собственно, и в прошлом сезоне», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

По итогам 11 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке с 18 очками.

