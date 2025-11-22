Скидки
Семак высказался об отсутствии Педро и Босельи в матче «Пари НН» — «Зенит»

Семак высказался об отсутствии Педро и Босельи в матче «Пари НН» — «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие из-за дисквалификаций в предстоящем матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» бразильского атакующего полузащитника своей команды Педро и уругвайского нападающего волжан Хуана Босельи. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде 23 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— С «Пари НН» не сыграют у «Зенита» Педро, у «Пари НН» — Босельи. Понятно, назвать это равнозначными потерями сложно, но тем не менее, важные игроки для обеих команд. Как их отсутствие скажется на рисунке игры?
— Я думаю, и один, и второй на сегодняшний день являются лидерами своих клубов. И тот же Педро у нас — это игрок, который провёл больше всего минут на футбольном поле. Это говорит о том, что он стал одним из лидеров, если не лидером нашей команды. Конечно, эта потеря существенна, так же, как и потеря Босельи, который играет важную роль в игре «Пари НН». Обе команды в этом отношении пострадали достаточно серьёзно. Посмотрим, есть же и другие игроки, футбол — это командный вид спорта. Для других игроков будет возможность проявить себя и в одной, и во второй команде. Посмотрим, насколько это получится, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

19-летний Педро и 26-летний Босельи пропустят матч 16-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит» из-за перебора жёлтых карточек.

