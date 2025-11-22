Григорян: Акинфеева соперники боятся, а партнерам он дает уверенность

Российский тренер Александр Григорян высказался о возвращении в строй перед дерби «Спартак» — ЦСКА вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Свои лучшие игры ЦСКА сыграл в начале осени. Потом Матеус Алвес получил травму, и армейский волшебный треугольник в атаке разрушился. Обляков‑Кисляк‑Алвес были ярчайшим сочетанием игроков.

Как я понимаю, Обляков и Акинфеев оправились от повреждений и сыграют со «Спартаком». В таком случае ЦСКА сможет приблизиться к той волшебной игре образца начала чемпионата. Потому что Акинфеева соперники боятся, а партнерам он дает уверенность», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА после 15 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка, у «Спартака» 25 очков и шестая строчка.