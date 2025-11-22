«Это тренерское самоубийство». Гришин — о поражении «Сочи» в матче с «Акроном»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи».
«Для меня проиграть со счёта 2:0 — это тренерское самоубийство. Я считаю, что поражение в такой ситуации — недоработка тренера. Хорошая команда должна доводить игру до победы в подобной ситуации. Хотя надо отдать должное тренеру «Акрона» Тедееву, который смог изменить ход игры заменами и перестроить команду на игру на Дзюбу. А Осинькин, будучи опытным тренером, решил, что игра даётся, и уже не смог перестроить футбол своей команды после пропущенных голов», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
После 16 матчей РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и занимает седьмое место. «Сочи» заработал восемь очков и располагается на 15-й строчке.
