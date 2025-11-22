Гришин: Осинькин снова намучается с защитником Солдатенковым и с этим вратарем Ломаевым

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о некоторых футболистах «Сочи» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Осинькин снова намучается с защитником Солдатенковым и с этим вратарем Ломаевым, который ошибся на выходе при третьем голе. Осинькин всё время возит этих ребят из чертановской школы с собой по клубам, они ему всё время привозят голы, но всё равно играют у него. Не понимаю, зачем так делать», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей РПЛ «Сочи» заработал восемь очков и располагается на 15-й строчке.