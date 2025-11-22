Скидки
Главная Футбол Новости

Гришин: Осинькин снова намучается с защитником Солдатенковым и с этим вратарем Ломаевым

Гришин: Осинькин снова намучается с защитником Солдатенковым и с этим вратарем Ломаевым
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о некоторых футболистах «Сочи» после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«Осинькин снова намучается с защитником Солдатенковым и с этим вратарем Ломаевым, который ошибся на выходе при третьем голе. Осинькин всё время возит этих ребят из чертановской школы с собой по клубам, они ему всё время привозят голы, но всё равно играют у него. Не понимаю, зачем так делать», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей РПЛ «Сочи» заработал восемь очков и располагается на 15-й строчке.

